Canicule : des pointes attendues à plus de 40°, jusqu'à quand doit durer cet épisode ?

Ce vendredi matin, à 5 heures, les températures sont souvent comprises entre 20 et 22°C sur ces mêmes départements, rapporte Météo-France. Elles sont localement plus élevées sur la Côte d'Azur, de l'ordre de 23 à 26° : on relève par exemple 25,8° à Nice (06) et 26,1° à Frejus (83).

Une vigilance orange canicule concerne cinq départements du Sud-est depuis jeudi. Les températures maximales ont atteint 31 à 33 °C sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes, et 35 à 37 degrés dans l’intérieur du Var, des Alpes-Maritimes et l'ouest des Alpes-de-Haute-Provence.

C’est confirmé : l’été s’installe durablement ! Grâce au retour de l’anticyclone des Açores qui s’étendra de plus en plus au fil des jours, le soleil est en train de prendre l’avantage sur les averses et les nuages omniprésents ces dernières semaines. Par ailleurs, ces hautes pressions s’apprêtent à faire remonter une masse d’air particulièrement chaud depuis le Maghreb, à tel point qu’une période de canicule est attendue dans le sud-est du pays et en vallée du Rhône à partir de ce mercredi et jusqu’en début de semaine prochaine au moins.

Avec un soleil toujours aussi généreux et de rares orages possibles l’après-midi en montagne, ce week-end du 15 août sera remarquablement chaud dans le sud-est. Samedi pourrait être l’une des journées les plus chaudes de cet épisode caniculaire remarquable par son intensité et sa durée, et encore plus en cette deuxième partie d’été. Des pointes entre 40 et 42°C seront ainsi possibles entre le Languedoc, la basse vallée du Rhône et le Var avec à la clé, de possibles records de chaleur mensuels. Cette chaleur s’accentuera également dans le sud-ouest avec de 35 à 38°C attendus mais il ne devrait pas s’agir d’une canicule dans ces régions car le mercure perdra quelques degrés le lendemain. Dans le nord-ouest et près des frontières du nord-est, l’atmosphère sera plus respirable avec de 25 à 32°C prévus sous abri.

Dimanche et en début de semaine prochaine, soleil et chaleur se maintiendront sur tout le pays. Si elle restera raisonnable et modérée dans l’ouest et jusqu’au nord-est, la canicule se poursuivra dans le sud-est et en vallée du Rhône avec de 35 à 40°C attendus pour ce qui est des maximales et entre 20 et 24°C au niveau des minimales. Cet épisode de canicule se poursuivra jusqu'à dimanche, mais ce n’est qu’en milieu de semaine prochaine que les valeurs pourraient perdre quelques degrés et ainsi repasser en dessous des seuils de canicule.