La canicule sera-t-elle aussi forte que celle de juin ?

PRÉVISIONS MÉTÉO - Alors que Météo-France a d'ores et déjà placé 21 départements du sud-ouest et du centre-est en vigilance orange canicule, cette nouvelle période de fortes chaleurs s'annonce remarquable avec de nouveaux records attendus. Mais sera-t-elle plus marquée que celle de la fin juin ? Explications et comparaison avec le précédent épisode caniculaire.