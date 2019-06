Canicule la semaine prochaine : jusqu'à 40°C, pourquoi elle s’annonce exceptionnelle

En concernant la plupart des régions, cette canicule ne se cantonnera pas seulement au sud et à l’est comme un temps évoqué. Rares seront ceux qui échapperont donc à ces chaleurs étouffantes. Par ailleurs, cette canicule présente une autre caractéristique remarquable : sa précocité. Si la durée d'ensoleillement maximale se situe autour du solstice d'été (vendredi 21 juin), ce n'est environ que trois semaines plus tard que la température moyenne est généralement à son maximum, soit autour de la mi-juillet en raison de l’inertie de l’atmosphère. C’est pourquoi les canicules s’observent habituellement après cette date, à l’image de celles du 2 au 17 août 2003, du 10 au 30 juillet 2006, du 24 juillet au 8 août 2018, du 22 juillet au 4 août 1947, etc. Par le passé, les canicules en juin sont plus rares et moins intenses.