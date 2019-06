45°C à Nîmes demain : à quel climat correspond cette température ?

Cette journée du vendredi 28 juin va sans aucun doute entrer dans les annales de la météo avec une température maximale de 45°C à l'ombre attendue en fin d'après-midi, principalement dans la région de Nîmes (Gard) jusqu'au secteur de Lunel (Hérault) et plus localement en basse vallée du Rhône. Pour l'instant, le record absolu de chaleur en France est de 44,1°C, établi le 12 août 2003 également par une ville gardoise, Conqueyrac. Ce niveau prévu est d'autant plus exceptionnel qu'à cette période de l'année, la température moyenne de l'après-midi à Nîmes "n'est que" de 29°C.