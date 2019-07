Record de chaleur battu à Paris : retour sur ces jours où la capitale a suffoqué

En 2012, la capitale suffoque à nouveau. Les 18 et 19 août, il fait plus de 38° à Paris. Trois ans plus tard, le mercure grimpe à 39,7°. Et en 2017, avec un hiver quasi-inexistant et un printemps bien hâtif, la fin du mois de mai connaît des températures estivales, avant un mois de juin particulièrement étouffant. On relèvera 37 °C à Paris le 21 juin.