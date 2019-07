Canicule : il n'y a pas que la France en surchauffe, l'Europe suffoque

En Allemagne voisine, le pays avait connu sa journée la plus chaude le 5 juillet 2015. Quatre ans et vingt jours plus tard, le record est battu, avec 40,5 degrés atteints dans l'ouest. L’ensemble du pays est d’ailleurs en alerte canicule. Si de telles températures ont déjà été ressenties Outre-Rhin, ce n’est pas le cas du Pays-Bas. Avec 41.7°C enregistrés à Deelen (est) ce jeudi, le pays pulvérise son dernier exploit. Celui-ci ne dépassait pas les 40 degrés et avait eu lieu... en 1944 ! Des chaleurs auxquelles ni la population ni les infrastructures ne sont préparées. De quoi provoquer des problèmes dans la ville, notamment sur les ponts où le métal s’est dilaté, les rendant difficiles à manœuvrer. Des employés municipaux les aspergent d'eau pour tenter de les refroidir. Plus cocasse, une chaîne de télévision locale tentait de satisfaire ses téléspectateurs. Pour les rafraîchir, elle a diffusé des images d'archives de paysages enneigés.