Toulouse : les températures vont atteindre les 34°C

Les températures, qui sont étouffantes sur la quasi-totalité du pays, vont continuer de grimper. Il va faire entre 34°C et 35°C, ce 23 juin 2019 après-midi, dans le sud-ouest. À Toulouse, les habitants adoptent les bons gestes pour prévenir les risques liés à la chaleur. Le brumisateur est le produit star qui rafraîchit les Toulousains.



