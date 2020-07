Chaleur durable attendue cette semaine, mais pas partout : consultez les prévisions

De températures élevées sont à nouveau attendues sur la France cette semaine. Mais cette vague de chaleur ne concernera pas tout le territoire. Sur le littoral azuréen, la chaleur est déjà là. Nice s'est réveillée avec 24 °C au thermomètre dimanche matin. Dans le Gard, Nîmes avec 36°C connait son après-midi le plus chaud depuis le début de l’année, même si le record mensuel du 3 juillet 2019 ne devrait pas être battu (38,8°C) et encore moins le record absolu du 28 juin 2019 (44,4°C).

Lundi, le soleil s’imposera partout à l’exception du sud-ouest où le ciel s’annonce assez nuageux. les températures seront un peu plus basses que ce dimanche : 25°C à Bordeaux, 22°C à Biarritz , et encore 34°C à Montpellier et Toulon. Le vent se lèvera au nord de la Loire, il donnera une impression assez fraîche avec "seulement" 22°C à Paris.

Mardi, après une matinée un peu fraîche sur le Nord, le mercure regagnera les degrés perdus la veille grâce a un puissant ensoleillement. On attend à nouveau 25°C à Paris comme à Bourges et à Mulhouse. Dans le sud, ce sera le "grand bleu" mais il sera difficile de supporter le mistral et la tramontane qui soulèveront le sable sur les plages

Mercredi et jeudi seront deux belles journées avec 27°C en moyenne sur la moitié nord et 32°C sur la moitié sud. Mais le temps va se "gâter"au nord de la Seine jeudi avec le retour des nuages et quelques pluies, des nuages qui vont s’étendre au nord de la Loire vendredi orientant les températures à la baisse. En revanche, sur le sud, le ciel restera dégagé et le thermomètre continuera de grimper avec localement 35 à 36°C à prévoir sur le Languedoc-Roussillon.

Sur le nord, le soleil reviendra samedi et dimanche. Avec 25 °C en moyenne sur la moitié Nord et 31°C sur le Sud, le Sud où il n’aura jamais cessé de faire beau toute la semaine. Attention cependant, si les températures sont élevées, il ne s'agira en rien d'une canicule.