Météo : 13 départements en alerte canicule

MÉTÉO - 13 départements du sud-est de la France sont toujours placés en vigilance canicule. Nice fut la grande ville la plus chaude avec 41,5°C. Dans le reste du pays, et notamment l'Ouest, on respire enfin.

Il fait encore très, très chaud ce samedi sur une partie de la France même si, avec l'arrivée des orages, les températures baissent sur l'ouest après plusieurs jours caniculaires. 13 départements sont placés en vigilance canicule : Côte d'Or, Doubs, Jura, Saône et Loire, Loire, Drôme, Ain, Haute Savoie, Savoie, Isère, Rhône, Haute-Loire, Ardèche. Dans ces départements, le thermomètre affiche des valeurs encore élevées dépassant parfois 35°C. Dans la Vallée du Rhône, le sud Languedoc et la Provence l'air très chaud stagne avec des pics atteignant 36 à 41°C. Dans l'après-midi, la barre des 40°C avait ainsi été franchie avec 40,6°C à Cuges-les-Pins et 41,5°C à Nîmes. Cette vigilance canicule s'est accompagnée en fin de journée par une vigilance aux orages sur 5 départements : Drôme, Isère, Ardèche, Rhône et Loire. D'orange, elle est revenue au jaune en fin de journée. "La ligne orageuse qui s'est formée sur le sud de l'Auvergne va se propager vers la Loire puis l'axe Rhône/Saône générant à son passage des phénomènes violents mais d'une courte durée, tels que fortes rafales de vent, grêle et fortes intensités de pluie", prévenait ainsi Météo France. Sur l'ouest du pays en revanche, la nouvelle masse d'air océanique apporte un air plus frais. Les maximales sont comprises entre 26 et 32 degrés en général, 20 à 22 degrés sur les côtes de la Manche. Attention cependant, les maximales pourront encore culminer à 30-32°C, en particulier entre le sud-ouest et le nord-est.

Dimanche : fin de canicule, sauf dans le sud-est

La période de canicule prendra fin dimanche, le mercure repassant sous les 30°C l’après-midi. Il n’y a que dans le sud-est où le seuil de très forte chaleur fixé à 35°C pourra être ponctuellement dépassé. Malgré cet épisode encore plus long dans les départements méditerranéens, la vigilance canicule n’est pas activée dans le sud-est en raison de seuils de températures plus élevés. Par ailleurs, les valeurs attendues n’atteindront pas les records absolus établis lors des canicules de l’année dernière, tels que les 46°C de Vérargues (Hérault) et les 42,6°C de Paris alors que la durée de cet épisode sera également beaucoup plus courte.

Jusqu'à 41,5°C vendredi

C'est à Gueugnon, en Saône-et-Loire, que la température a été la plus élevée vendredi : 41,5°C, battant les 41,2°C du 31/07/1983. Suivent Figari, en Corse-du-Sud, avec 41°C, puis Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, avec 40,9°C. Les 1ers 40°C de l'année ont été atteints en Île-de-France, avec 40,1°C relevés à 13h48 à la station météo de Gometz-le-Châtel, dans l'Essonne. A 17h, on enregistrait 40,6°C à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Dans Paris, le mercure a atteint 39,3°C au parc Montsouris. D’une manière générale, il a fait entre 39 et 40°C entre la Champagne, la Bourgogne, le Centre et la vallée du Rhône, jusqu’au Var.

Boulogne-sur-Mer a battu son record absolu de chaleur

A noter les 39,5°C de l’aéroport d’Orly, 6e valeur la plus élevée pour cette station depuis le début des relevés en 1921, derrière les températures des canicules de 2003 et 2019. Autres valeurs remarquables : 40,4°C à Lyon (parc de la Tête d’Or), 40,5°C à Paray-le-Monial, 40,2°C à Vichy, 39,8°C à Troyes, 39,5°C à Abbeville (deuxième valeur la plus élevée pour la ville)… A Dieppe, le mercure a finalement atteint 39°C. C’est la 2ème valeur la plus élevée de la station derrière les 40,1°C de l’année dernière. C’est près de 19°C de plus que les normales de saison ! Avec 37,3°C, Boulogne-sur-Mer bat son record absolu de chaleur (ancien record l'an dernier avec 36,4°C - relevés depuis 1947). Il en est de même au Cap Gris Nez avec 36,8°C) où le record absolu établi l’année dernière est battu de près de 3°C.