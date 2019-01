Neige et verglas : le Val-d'Oise repasse en vigilance jaune

Le Val-d'Oise, qui était en vigilance orange, est repassé en vigilance jaune pour neige et verglas. Les températures, elles, restent très basses. Jusqu'à -4°C est prévu dans la nuit de ce mercredi 23 janvier. Les routes risquent d'être verglacées. Les autorités appellent donc à la plus grande prudence. Le préfet demande aux automobilistes de limiter au maximum leurs déplacements.



