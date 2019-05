Corse : de la neige au cœur du printemps

En Corse, une tempête de neige a pris de court les habitants et les vacanciers dans la nuit du 14 au 15 mai 2019. Une situation exceptionnelle à l'approche de la période estivale. En effet, les flocons blancs sont tombés dans les montagnes, à 900 mètres d'altitude. Au petit matin, les voitures ont été piégées dans les routes. Le col de Vizzavona a même été fermé de façon temporaire.



