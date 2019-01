Mais quand aura-t-on de la neige cet hiver ?

Peu de neige et des températures dans les moyennes de saison, c'est en substance le programme météo qui nous attend au cours des 10 prochains jours. Un changement de temps plus marqué devient de plus en plus probable pour la dernière décade de janvier, c'est-à-dire à partir du 20. Une importante coulée d'air froid pourrait se mettre en place depuis la Scandinavie jusqu'à la péninsule ibérique et en passant donc par la France avec un risque d'accentuation du froid entre les derniers jours de janvier et les premiers jours de février.





Durant cette période, il faut s'attendre à des températures largement inférieures aux normales de saison sur l'ensemble du territoire avec des gelées fréquentes et parfois marquées et des valeurs l'après-midi qui auront parfois du mal à redevenir positives. Cet air polaire s'accompagnera également d'humidité se traduisant sous forme de neige, à la fois en montagne mais aussi possiblement jusqu'en plaine. Le temps deviendra plus sec durant la semaine du 28 janvier, d'où la baisse des températures attendue en parallèle.