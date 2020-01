Dépression Brendan : tempête sur les îles britanniques, coup de vent et pluie en France

Elle aurait pu s’appeler Meghan ou Harry mais le Met Office possède une liste de noms définie à l’avance... La dépression à l’origine de cette tempête qui s’apprête à secouer les îles britanniques a donc été nommée Brendan. Particulièrement creuse avec une pression de seulement 940 hPa en son cœur, elle va générer un net renforcement du vent et provoquera la première tempête de l’année en Europe. Bien qu’éloignée de Brendan, la France ne sera toutefois pas épargnée, avec un coup de vent attendu et des rafales parfois supérieures à 100 km/h. Mardi et mercredi 15, "des pluies plus ou moins continues affecteront la pointe bretonne pouvant donner des cumuls importants", prévient également Météo-France.

La dépression Brendan circulera ce lundi après-midi et durant la nuit de lundi à mardi sur le nord-ouest du Royaume-Uni. En conséquence, les vents les plus violents sont attendus sur l’Irlande avec des rafales de secteur sud-ouest de l’ordre de 100 à 120 km/h dans l’intérieur des terres et jusqu’à 150 km/h sur les côtes. Ils s’accompagneront également de très fortes vagues dépassant les 10 mètres sur le littoral ouest et sud du pays. Mardi, la dépression continuera sa route pour toucher alors l’Écosse et le Pays de Galles où les vents dépasseront encore les 100 km/h, y compris dans l’intérieur des terres.

En France, un premier coup de vent touchera la Bretagne et le Cotentin durant l’après-midi et la soirée de lundi. En marge de la tempête Brendan, les vents seront évidemment moins puissants. Ils atteindront 90 à 110 km/h en rafales sur le littoral et 70 à 90 km/h dans les terres. Au cours de la nuit, les vents les plus forts se dirigeront vers le détroit du Pas-de-Calais. Après une petite accalmie en matinée, un nouveau renforcement du vent est attendu demain après-midi et soir avec des rafales de secteur sud-sud-ouest qui pourront alors dépasser les 100 à 120 km/h sur les côtes de Bretagne, de Normandie et des Hauts-de-France et jusqu’à 90 km/h dans l’intérieur des terres de ces régions.