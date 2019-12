Elsa, Fabien, Gabriel… Qui décide du nom des tempêtes et des ouragans ?

Les tempêtes Fabien et Elsa ont retenu toute l'attention des météorologues, ces derniers jours, en France. Ces deux dépressions ont apporté avec elles intempéries et vents violents, qui ont particulièrement frappé le Sud-Ouest et la Corse, ces derniers jours. Comme chaque tempête et ouragan dans le monde, cette nouvelle perturbation s'est vue attribuer un nom. Un sobriquet qui ne doit rien au hasard. De fait, tout est déjà parfaitement organisé : les noms des tempêtes sont donnés selon une liste précise, établie par le National Hurricane Center de Miami (Floride) depuis 1953.

Pour les tempêtes naissant dans l’Atlantique, six listes sont établies et utilisées année après année. Elles contiennent chacune 21 prénoms par ordre alphabétique qui seront attribués à chaque phénomène. Des listes qui se répètent : celle de 2017 est ainsi la même que celle qui sera utilisée en 2023. Et au cas où une année connaîtrait plus de 21 phénomènes, car cela concerne même les moins violents, on attribue ensuite comme nom une lettre de l’alphabet grec (Alpha, Beta, Gamma, etc.).