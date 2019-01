RATP - PLAN "GRAND FROID"





Dans le cadre de son plan "Grand Froid", la RATP va faire tourner des rames toute la nuit sur les lignes aériennes du métro, les RER et lignes de tram pour chauffer les installations et limiter l’enneigement des voies. Le déneigement et le salage aux abords des gares et stations seront également effectués