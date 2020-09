Été 2020 : le plus sec jamais enregistré en France ! jasper wilde @ Unsplash

SÉCHERESSE - Alors que l'on change officiellement de saison ce mardi avec l'arrivée de l'automne, cet été calendaire 2020 bat un nouveau record : il devient le plus sec jamais enregistré en France. Il s'agit aussi du 4e plus chaud de l'histoire.

Il y avait eu 2016, puis 2018, puis 2019 et voici maintenant 2020. Cet été calendaire, s'étirant du 21 juin au 21 septembre, prend la première place des étés les plus secs. C'est du jamais vu en France depuis le calcul de ces données en 1959. Parallèlement à cela, ces trois derniers étés ont été également les 2ème, 3ème et 4ème étés les plus chauds de l'histoire, le 1er étant l'été 2003. Une succession d'étés à la fois si chauds et si secs est tout simplement inédite. Les pluies attendues ces prochains jours - et après celles du week-end – ainsi que la baisse marquée des températures en fin de semaine marquent ainsi l'arrivée de l'automne et vont permettre de ralentir cette situation exceptionnelle. Il faudra en revanche plusieurs mois avec des précipitations régulières pour espérer l'enrayer durablement.

Une sécheresse exceptionnelle, 78 départements en alerte

Avec un cumul moyen à l'échelle nationale inférieur à 100 mm lorsque la moyenne sur la période est proche de 200 mm, la France vient donc de vivre son été le plus sec depuis l'après-guerre. Cette sécheresse, à la fois météorologique (manque de précipitations), agricole (sols secs en surface) et hydrologique (nappes phréatiques à des niveaux très bas) a débuté il y a plusieurs mois. Dès le printemps, les précipitations viennent à manquer. Il est ainsi moins pluvieux que la normale avec un mois d'avril remarquable, entre les chaleurs précoces et le manque de pluie dépassant localement les 50%. Vient ensuite l'été avec des orages aux abonnés-absents, plusieurs périodes de canicule durable et un anticyclone littéralement vissé sur l'Europe. Conséquence de ce manque d'eau, les nappes phréatiques sont inférieures à leur niveau habituel sur les ¾ du pays. Il n'y a que la Bretagne, le Cotentin, la Vendée, la Gironde, le Pas-de-Calais, le Languedoc-Roussillon et les Alpes qui connaissent une situation proche de la normale. À l'échelle nationale, l'indice d'humidité des sols qui permet d'avoir une idée du niveau de sécheresse en surface atteint en cette fin d'été un niveau record depuis le calcul de cet indice en 1959. Les précédents records établis en 2003, 1989 ou 1976 sont ainsi tous battus ! 78 départements restent concernés par des restrictions d'usage de l'eau dont une cinquantaine sont toujours en situation de "crise", depuis l'Atlantique jusqu'au centre-est.

Le 4e été le plus chaud depuis 1959

Outre cette sécheresse exceptionnelle et préoccupante, cet été 2020 s'est également illustré par ces 4 épisodes de très fortes chaleurs dont la canicule du début du mois d'août. Il vient ainsi prendre la 4ème place du classement, assez loin derrière l'été 2003 et juste après 2018 et 2019. Récemment encore, des records de chaleur ont été enregistrés un peu partout, la France a même connu le 14 septembre dernier son après-midi de septembre le plus chaud depuis 1900. Plus de 200 stations météo ont battu leur record de chaleur mensuel ce jour-là, soit plus d'une station sur 3 ! Ce bilan de l'été intervient à quelques heures de l'automne que les météorologues ont d'ores et déjà annoncé « plus chaud que la normale ». Cela fait désormais 16 mois consécutifs que la température en France est supérieure à la normale. Le précédent record datait de 2006-2007 avec une période de 10 mois consécutifs. Ce nouveau record battu mois après mois pourrait donc bien encore s'accentuer...