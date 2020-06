Météo : fin de l'alerte mais toujours des orages, consultez les prévisions

L'activité orageuse fut considérable vendredi. Avec près de 49.000 impacts de foudre, elle fut même la journée la plus orageuse de l'année avec de violentes rafales enregistrées et , localement , des averses de grêle. (Voir dans la vidéo ce dessus).

Le temps restera instable ce samedi selon Météo France avec de nouveaux orages attendus. De la Lorraine et l'Alsace à l'Auvergne, ainsi que sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse, le temps restera menaçant du matin au soir, avec des averses parfois orageuses, plus marquées et fréquentes sur le relief.

En revanche, du pourtour méditerranéen à la vallée du Rhône, le temps sera plus sec et ensoleillé. A l'opposé, sur le nord-ouest du pays, de la Manche et des Hauts-de-France jusqu'au Pays de Loire, le temps sera plus humide et frais, sous un ciel très nuageux du matin au soir, les pluies seront faibles mais assez fréquentes, le vent de sud-ouest deviendra sensible, jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales.