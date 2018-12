Il commence à faire bien froid, mais quel temps fait-il jeudi ?

Les gelées s'étendront sur la moitié nord avec -6 à -2 degrés sur le nord-est, -2 à 2 degrés ailleurs sur le nord du pays et du massif Central au Centre-Est. De faibles gelées sont attendues en Provence. Dans le Sud-Ouest, elles seront comprises entre 0 et 4 degrés et il fera plus doux sur la côte atlantique avec 5 à 9 degrés et en bord de Méditerranée avec 5 à 10 degrés.





L'après-midi, les températures seront comprises entre 3 et 7 degrés du Nord-Est à la Normandie, 7 à 13 degrés sur le reste du pays, voire 10 à 15 degrés dans le Sud-Est.