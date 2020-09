Météo : il va (re)faire bien chaud ce vendredi... et ce week-end ?

L'été revient ! Alors que les derniers jours d'août et les premiers de septembre ont été marqués par l'apparition de flocons de neige sur les Alpes et les Pyrénées dans une atmosphère parfois très fraîche au lever du jour, une nouvelle bouffée d'air chaud s'invite pour cette fin de semaine avec des températures gagnant jusqu'à 6°C entre mercredi et jeudi. Cette ambiance estivale ne devrait toutefois pas durer bien longtemps car un flux de nord à nord-ouest s'installera ce week-end, faisant à nouveau chuter les thermomètres...

Il fera 15°C à Caen, La Rochelle, Perpignan et Ajaccio, 16 à Lille, Paris et Marseille et 19°C sur la Côte d'Azur. En cours d'après-midi, le pic de chaleur sera atteint avec des valeurs situées en moyenne 5°C au-dessus des normales de saison. Les maximales atteindront ainsi 28°C dans la capitale, 29 en Alsace comme en Touraine, 32 à Lyon, 33 le long de la Garonne et jusqu'à 34 voire 35°C dans les Landes contre seulement 21 ou 22°C sous les nuages du nord-ouest.

Avec un nouvel anticyclone se rapprochant sur l'Atlantique, de l'air plus frais va ainsi descendre des îles britanniques dès samedi. Avec lui, les nuages seront plus nombreux dans la moitié nord où le ciel s'annonce variable tandis qu'il restera bien dégagé au sud. Les minimales, en légère baisse, varieront au lever du jour de 10°C dans le nord-ouest à 19°C sur la côte aquitaine. L'après-midi en revanche, la chute sera plus marquée avec des valeurs ne dépassant plus 24°C au nord d'une ligne s'étirant de La Rochelle jusqu'à Dijon. Plus au sud, la chaleur fera de la résistance avec une baisse moins marquée pour le sud-ouest et même une hausse sensible dans le sud-est. Il fera ainsi encore près de 30°C à Toulouse et jusqu'à 33°C dans le Var.

Dimanche, le découpage sera le même avec un ciel variable ou nuageux au nord et plus ensoleillé au sud. Le changement par rapport à la veille concernera les départements pyrénéens où des averses orageuses pourront se déclencher. Le mercure continuera à baisser avec de 8 à 16°C en moyenne le matin tandis que les maximales n'atteindront les 30°C qu'autour de la Méditerranée. Sur les deux tiers nord, les valeurs n'excéderont plus les 22°C, ce qui correspondra tout juste à un niveau de saison.