Inondations : l’épisode pluvieux le plus intense depuis un demi-siècle à Béziers

RECORD - Alors que l’épisode de pluies diluviennes se poursuit dans le sud-est, un record a d’ores et déjà été battu dans la région de Béziers qui vient de connaître les 24 heures les plus pluvieuses de son histoire.

Météo-France avait qualifié cet épisode de "critique" et ne s’est pas trompé. Depuis mardi, le cumul de pluies enregistré à la station météo de Béziers atteignait 243 mm à 12h alors que les précipitations continuaient de tomber sur ce secteur où de nombreuses inondations étaient signalées. Une amélioration est attendue dans l’après-midi.

Le précédent record en 24h - de 180 mm - et qui datait du 18 octobre 1977 est donc battu. C'est du jamais-vu depuis le début des relevés en 1969 ! Pour être encore plus précis, la valeur officiellement retenue pour le record sera 193 mm car en climatologie, les "records en 24h" sont enregistrés sur la période 6hTU-6hTU, soit de mardi 8h locales à ce matin 8h. Pour ces 240 mm, les météorologues parlent d’un record sur "24h glissantes".

Les derniers relevés météo dans la région biterroise viennent confirmer que l'épisode pluvieux qui touche le secteur depuis la nuit de mardi à mercredi est véritablement exceptionnel. Le cumul sur les dernières 24h atteint 243 mm, soit 243 litres d’eau par m², cela correspond à plus de trois mois de pluie en seulement quelques heures. Par ailleurs, ce cumul de pluie est également supérieur à celui enregistré sur les 9 premiers mois de l’année (environ 150 mm) dans un contexte de sécheresse exceptionnelle jusqu’à ce mercredi.

Au cours de l’après-midi, ce mercredi, les pluies et les orages se décaleront progressivement vers la Provence. En soirée et la nuit prochaine la Côte d’Azur et la Corse seront touchées à leur tour par cet épisode d’intempéries qui s’annonce un peu moins intense que dans l’Hérault. Les cumuls de pluies pourront tout de même ponctuellement dépasser les 150 mm en quelques heures, générant également de possibles inondations dans ces secteurs.

La vigilance orange est maintenue dans 9 départements jusqu’à ce soir, au moins