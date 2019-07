Intempéries en Corse : pourquoi et comment se forment les trombes marines ?

"On avait un contexte météorologique favorable avec des températures de l’eau déjà très élevées pour la saison, analyse Emmanuel Demael, prévisionniste à Météo-France. Il fait généralement entre 25° et 27° en mer au large de la Corse. Et puis il y a eu une poche d’air très froide venue du nord de la France." Tous les ingrédients étaient donc réunis lundi à la mi-journée au large de Bastia à la formation de ce phénomène météo. Un phénomène qui, s’il est encore rare, pourrait devenir de plus en plus fréquent en raison des dérèglements provoqués par le réchauffement climatique.