Neige en plaine ce jeudi : 10 départements placés en vigilance orange

Météo-France a ainsi placé 10 départements en vigilance orange pour neige et verglas : Aisne (02), Ardennes (08), Marne (51), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nord (59), Oise (60) Pas-de-Calais (62) et Somme (80)

Ce jeudi s'annonce en revanche plus agitée avec l'arrivée d'une véritable perturbation par le nord-ouest qui, en se heurtant à l'air froid, donnera des chutes de neige modérées jusqu'en plaine dans le nord et l'est du pays. Elles seront suivies par un coup de vent dans ces mêmes régions avec des rafales de l'ordre de 100 km/h.

Bien que relativement classique pour la saison, cet épisode de neige s'annonce suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles durant quelques heures. Il s'agira de pluies lors de l'arrivée de la perturbation en Bretagne et en Normandie. En revanche, lorsqu'elle entrera en contact avec de l'air un peu plus froid présent dans le nord et l'est, ces pluies se transformeront en neige. Ce sera le cas vers 6-7h entre le Pays de Caux, le nord de l'Île-de-France et l'ouest des Hauts-de-France. Dans ces régions, il s'agira le plus souvent de pluies et de neige mêlées voire de neige seule très temporairement mais les températures faiblement positives ne devraient pas permettre sa tenue au sol.

C'est véritablement au cours de la matinée que la neige prendra le dessus du Nord-Pas-de-Calais à la Champagne-Ardenne et jusqu'au nord de la Bourgogne. Avant la mi-journée, ces flocons auront gagné la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté tandis que la pluie reprendra l'avantage au fil de l'après-midi à la faveur du redoux se mettant en place. La limite pluie-neige remontera alors à 300 mètres d'altitude, y compris en direction du nord des Alpes. L'épisode neigeux, d'une durée de trois heures en moyenne, pourra apporter une couche de 3 à 6 cm sur les départements placés en vigilance orange, localement jusqu'à 10 cm sur les Ardennes et près de la frontière luxembourgeoise. Dans les autres départements où la neige tombera, la tenue au sol sera très aléatoire et les quantités resteront faibles.