Intempéries : quatre départements du Sud-Est en vigilance orange

Les cumuls attendus jusqu'en fin de journée sont de 60 à, 80 mm localement 100 mm. Les sols étant saturés, le risque de ruissellement est significatif.

Sur le Var et les Alpes-Maritimes, les pluies et les orages commencent à se renforcer. C'est sur l'Est du Var et la partie la plus à l'Ouest des Alpes-Maritimes qu'ils seront les plus marqués avec des fortes intensités et des cumuls qui pourront atteindre 150 à 200 mm.Sur le reste de ces deux départements les cumuls attendus sont de 60 à 80 mm localement 100 mm.

Ces fortes pluies s'atténuent en soirée et dans la nuit.

Les départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Hautes-Provence sont aussi concernés en partie seulement (vigilance jaune), précise Météo-France.