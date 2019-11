Intempéries : trois départements du Sud-Est en vigilance orange

Avis de grosses perturbations ce week-end. La France devrait connaître un nouvel épisode d'intempéries intenses ce dimanche, selon les prévisions de Météo-France. L'alerte, émise ce samedi à 16 heures, porte tout particulièrement sur le sud-est du territoire où un "nouvel épisode méditerranéen marqué" est attendu. Le Var (83) et Vaucluse (84) ont ainsi été placés en vigilance orange pluie-inondations. La Drôme est en orange en raison d'inondations.

De fortes pluies vont remonter de la mer Méditerranée dès la fin de nuit de samedi à dimanche et persisteront jusqu’en deuxième partie de nuit de dimanche à lundi. Les cumuls seront moins conséquents que le week-end dernier, Météo-France évoque toutefois un "épisode bref mais intense". Les précipitations attendues sont tout de même conséquentes et tomberont surtout sur des sols totalement saturés, laissant craindre de fortes réactions des cours d’eau et donc de possibles inondations. Des risques de crues fortes portent notamment sur Calavon-Coulon, Ouvèze et Aygues.