Des pluies diluviennes inondent la Martinique

Les habitants de la Rivière-Pilote, au sud de la Martinique, se sont retrouvés les pieds dans l'eau le 31 octobre 2019. Pour cause, des pluies diluviennes ont inondé la zone. Les barrières anti-inondations des commerces ont été inefficaces. Un peu partout, des routes ont été coupées et des glissements de terrains se sont produits. Quant au nord, c'est le centre commercial qui a été inondé. L'île est désormais en vigilance jaune, laissant place au nettoyage et aux réparations des dégâts.



