Météo : trois départements en vigilance orange

Dans son dernier bulletin publié ce samedi matin, Météo France a placé trois départements de l'Est de la France en vigilance orange. La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont concernées par un "épisode pluvio-orageux avec cumuls de pluie conséquents sur une grande partie sud-est du pays", prévient l'institut.

"Bien que sérieux, cet épisode ne parait pas exceptionnel, mais il demande un suivi particulier, vu le niveau déjà élevé des cours d'eau et la saturation des sols", est-il précisé. En moyenne, 20 à 40 mm (l/m2) de précipitations sont attendus cet après-midi et ce samedi soir de la vallée du Rhône à l'est de Rhône-Alpes et au Jura. Localement, sur les départements en vigilance orange, ce sont 60 à 80 mm qui pourraient tomber en moins de 6 heures.