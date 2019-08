Météo : jusqu'à quand les fortes chaleurs vont-elles durer ?

Un air un peu plus océanique et un ciel passagèrement plus nuageux vont parvenir à gagner les régions de l’ouest ce mercredi, faisant chuter de quelques degrés les thermomètres dans ces régions. Aux heures les plus chaudes, ils ne dépasseront plus 21 à 25°C en Bretagne, 28°C à Nantes et La Rochelle et une trentaine de degrés en Aquitaine, un niveau qui restera néanmoins supérieur aux normales de saison. Ailleurs, la chaleur se maintiendra avec encore 31 à 32°C en Île-de-France, 33°C à Lyon et jusqu’à 34°C entre l’Alsace et la Lorraine.





Jeudi 29 août, la baisse du mercure finira par gagner les régions de l’est où la chaleur deviendra alors moins forte avec rarement plus de 30°C. Ce sera également bien plus respirable en Île-de-France avec une atmosphère moins lourde et pas plus de 29°C au thermomètre. En revanche, le sud-est restera à l’écart de cette baisse avec même quelques degrés en plus par rapport à la veille en raison du retour du mistral et de la tramontane qui créeront un effet de foehn, avec une hausse des températures sur les contreforts du relief. Des pointes à 36 ou 37°C pourront ainsi être relevées dans l’Hérault, le Gard et la Provence.