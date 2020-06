La Bretagne, région la plus ensoleillée de France depuis la fin avril !

Deux salles, deux ambiances ! Depuis le milieu du printemps, les régions du nord et du nord-ouest sont inéluctablement avantagées par la proximité des anticyclones situés sur le nord de l’Europe. Habituellement positionnées vers les Açores (d’où l’expression "anticyclone des Açores"), les zones de hautes pressions se sont cette fois positionnées - et de manière récurrente - entre l’Islande, les îles britanniques et la Scandinavie, repoussant ainsi les dépressions vers la Méditerranée. Résultat : un ciel souvent tout bleu au nord et des nuages abondants et menaçants au sud...

L’un des faits les plus marquants de cette période anormalement ensoleillée a été le mois de mai. Une fois n’est pas coutume, c’est en Bretagne où le soleil a été le plus généreux et ce n’est pas une blague ! Les chiffres vont en ce sens avec 337 heures de soleil à Lorient (Morbihan), ville la plus lumineuse du mois en France et qui n’avait jamais connu un mois de mai aussi ensoleillé (précédent record : 323 h en mai 1989), seul juillet 1971 ayant fait mieux avec 366 heures de lumière. Même constat à Quimper, Vannes, Rennes, Saint-Brieuc avec parfois plus d’une centaine d’heures d’ensoleillement supplémentaires par rapport à la normale. Même chose aussi à Brest avec 322 h de soleil durant ce mois de mai. Jamais l'astre solaire n'avait été si généreux dans le cité du Ponant depuis juillet 1971. C’est plus que sur la côte d’Azur ou en Corse !

Au cours de ce mois, on comptabilise ainsi quelque 19 journées "ensoleillées" (avec un ciel totalement dégagé) à Quimper. Une telle statistique est tout simplement inédite tous les mois de l'année, y compris en été (12/15 journées ensoleillées est déjà exceptionnel lors d'un mois d'été dans le sud-Finistère). Mais si la Bretagne est championne de mai, c’est encore plus au nord que le vainqueur du printemps (météorologique, entre le 1er mars et le 31 mai) se situe. Direction la côte d’Opale et la cité balnéaire du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) pour retrouver l’endroit le plus ensoleillé de France au cours du dernier trimestre. Pour la 1ère fois en 70 ans de données, c’est donc une ville de la moitié nord qui est en tête de l’ensoleillement sur une saison météorologique entière à l’échelle nationale. Avec 809 h comptabilisées, Le Touquet a connu un ensoleillement de plus de 60% supérieur à la normale, seuls les étés 1976 et 1959 ayant été encore plus inondés de soleil !