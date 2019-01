La neige va faire son apparition en plaine

Le pays est encore en pleine saison hivernale. Dans la nuit du 21 janvier 2019, il va neiger en Bretagne et dans le Cotentin. Et le lendemain entre cinq et six heures du matin, les flocons blancs arriveront dans les régions centrales, notamment dans les Hauts du Perche et en Ile-de-France. Découvrez la météo des neiges avec Évelyne Dhéliat.



