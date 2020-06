La vague de chaleur arrive : où et quand fera-t-il le plus chaud cette semaine ?

L’été s’installe et avec lui la première vague de chaleur de la saison ! Avec un flux orienté au secteur sud à sud-ouest, de l’air chaud subtropical en provenance du Maghreb et d’Espagne commence à souffler sur l’Hexagone dès ce début de semaine. Ces fortes chaleurs doivent s'installer pour quelques jours puisqu’une dégradation orageuse est de plus en plus probable pour le week-end prochain.

Mardi, la chaleur gagne du terrain en direction des régions septentrionales. Si au réveil les minimales sont encore un peu fraîches, les températures de l’après-midi sont en nette hausse avec des pointes à 30°C attendues à Paris, Nantes, Le Mans, Reims, Bourges, Nevers, Besançon et Dijon, 31 à Lyon, Grenoble et Biarritz, 32 à Bordeaux, Nîmes et Montauban, 33 à Toulouse et Montélimar et des pointes à 34°C en basse vallée du Rhône. Du côté du ciel, en dehors de quelques cumulus de beau temps sur les reliefs, c’est le bleu qui dominera absolument partout.

Le pic de chaleur de cet épisode sera atteint entre mercredi et jeudi, selon les régions. La barre des 35°C - correspondant au seuil de très fortes chaleurs en météo - pourra être franchie mercredi dans le sud-ouest et en vallée du Rhône. Des pointes à 37°C sont attendues dans les Landes, le sud de la Gironde et le Gers. Il fera 36°C à Agen, 35 à Lyon et Bordeaux, 34 à Valence et Limoges, 33 dans la capitale, 32 à Nantes et Orléans et pas moins de 28 à 31°C en bord de Manche, en Alsace et en Corse. Le ciel demeurera toujours aussi dégagé avec quelques nuages inoffensifs près de l’océan et quelques bourgeonnements nuageux sur les reliefs l’après-midi, donnant très localement une averse.

C’est au cours de la journée de jeudi que le pic de chaleur sera atteint à l’échelle nationale avec une moyenne de 33°C l’après-midi, c’est 8 à 12°C de plus que les normales de saison ! La nuit de mercredi à jeudi aura déjà été très douce avec pas moins de 20 à 22°C de la Vendée au nord de la Seine et en vallée du Rhône. Aux heures les plus chaudes, les maximales s’annoncent étouffantes, en particulier dans les agglomérations, avec 35°C ou plus du bassin parisien au couloir rhodanien. À l’inverse, les valeurs baisseront sensiblement de la Bretagne au Pays Basque avec un ciel se voulant de plus en plus au fil des heures et finissant par donner des orages au cours de la soirée.