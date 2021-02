Le Nord et le Pas-de-Calais le réactivent, Paris le réclame : qu'est-ce que le "plan Grand Froid" ?

Une vague de froid s'installe sur la France, depuis le début de la semaine, avec des températures situées entre 0 et -5 dans l'Ouest, -15 et -10 en région parisienne, et jusqu'à -20 localement dans le Nord du pays. Au total, une vingtaine de départements est concernée par une alerte orange à la neige et au verglas. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont, eux, concernés par une alerte grand froid, au point que leurs préfectures respectives ont décidé d'activer le plan du même nom, tandis que la mairie de Paris a réclamé sa mise en place pour la capitale.