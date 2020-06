Le premier semestre 2020 a été le plus chaud jamais enregistré en France

Les mois de janvier, février et avril ont connu les anomalies de températures mensuelles les plus fortes. Le mois de février a été particulièrement doux avec une anomalie de +3,6 °C. C'est sur une grande partie centrale du pays que l'on trouve les anomalies les plus fortes, a précisé Météo France : Orly et Brive, par exemple, ont connu des températures moyennes plus chaudes que la normale de 2,4 °C sur les six premiers mois de l'année. Lyon, Chartres et Tours enregistrent une anomalie de + 2,3 °C.

L'anomalie la plus élevée a cependant été mesurée à Alistro, en Corse, avec une température moyenne de 15,9 °C et une anomalie de + 2,9 °C.

Le mois de juin qui s'achève n'a eu rien de remarquable, avec une température moyenne proche de la normale, précise Météo France.