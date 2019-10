Le Sud de la France en alerte : qu'est-ce qu'un épisode méditerranéen (ou cévenol) ?

INTEMPÉRIES – Trois départements du Sud sont placés en alerte orange aux orages et aux pluies diluviennes, lundi 21 octobre, et ce jusqu'au surlendemain. Un appel à la vigilance qui Un phénomène météorologique qui induit de très fortes pluies sur les zones touchées.

Les Pyrénées Orientales, l'Aude et l'Hérault connaissent de fortes précipitations et ont été placés en vigilance orange aux orages et aux pluies inondations, lundi 21 octobre et ce, jusqu'au mercredi 23 octobre. Un phénomène qualifié par les autorités et les prévisionnistes météo d'"épisode méditerranéen", ou "épisode cévenol", et qu'avait éclairé pour nous Denis Roche, météorologue et ancien maire de la commune gardoise de Calvisson, en bordure des Cévennes, au moment de graves intempéries en 2015.