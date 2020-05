Météo : le week-end s'annonce pluvieux et orageux entre l'ouest, le centre et le nord-est du pays

Après une période de beau temps, les conditions météorologiques vont nettement se dégrader ce week-end, selon les prévisions de Météo-France. Samedi 9 mai, de nombreux orages éclateront sur une large partie du pays, du Sud-Ouest à la Bretagne et jusqu’à la Normandie, notamment en fin d'après-midi et en début de soirée, ainsi que du Centre au Grand-Est. Localement, des rafales à 60-80 km/h accompagneront cette vague orageuse, avec un risque de grêle à partir de la fin d'après-midi dans cette large zone d'instabilité.

Davantage épargnés, le quart Sud-Est et le Rhône-Alpes ainsi que la Franche-Comté conserveront un temps plus calme, avec un ciel bien voilé, ponctué de quelques ondées et de nuages bas persistants autour du golfe du Lion. Les éclaircies devraient être un peu plus généreuses entre le nord de Midi-Pyrénées, l'ouest du Massif-Central et le Limousin, ainsi que sur les régions au nord de la Seine. Dans le sud de la France, le vent d'autan se maintiendra à 70-80 km/h en rafales, comme le vent d'est sur la façade orientale de la Corse.