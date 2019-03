Météo : lundi sera-t-il toujours aussi doux et ensoleillé ?

Lundi, le temps sera nuageux avec des averses à l'ouest mais encore doux, selon les prévisions de Météo-France. Sur la moitié sud du pays, après de beaux jours quasi-estivaux, le soleil pointera aux abonnés absents. Un voile de nuages recouvrira le ciel et laissera même échapper quelques gouttes dès la matinée et des flocons sur les Pyrénées à partir de 1800 m.





Sur le nord, de belles éclaircies seront présentes en début de journée. Les grisailles matinales sur la Bretagne se dissiperont rapidement. Dans l'après-midi, les nuages gagneront du terrain et s'étendront sur l'ensemble du pays. La dégradation touchera les régions allant du Sud-Ouest à la région parisienne, avec des averses plus ou moins fréquentes.

Sur la moitié est, le temps restera sec. Seules quelques ondées seront possibles sur le relief du Jura.





Les minimales seront comprises entre 3 et 6 degrés sur les Hauts-de-France, 4 à 9 degrés ailleurs. Les maximales resteront printanières avec 16 à 21 degrés en général.





Plus on avancera dans la semaine et plus le temps va se dégrader. Mercredi, il ne fera pas plus de 13° du côté de Menton, la quasi-totalité du pays repassant sous la barre des 10°.