Neige et verglas : huit départements du nord-ouest de la France placés en vigilance orange

Le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Manche, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe et la Seine-Maritime ont été placés en alerte orange par Météo France en raison d'un épisode neigeux et de verglas. Le début de l'événement est prévu ce samedi 15 décembre à 8 heures, et prendra fin quelques heures plus tard, à midi, prévoit l'institut météorologique.