Météo : où va-t-il neiger cette semaine ? Heure par heure, la carte des régions concernées

Une perturbation va traverser le pays à partir de la nuit prochaine en abordant d’abord les côtes de la Manche avec des pluies modérées mais en progressant dans l’intérieur des terres, elle rencontrera de l’air de plus en plus froid et la pluie se transformera alors en neige. Ainsi, dès 5h du matin mardi, il neigera du Perche jusqu’au Pas-de-Calais en passant par l’est de la Normandie. L’Île-de-France sera concernée à son tour à partir de 6-7h pour les Yvelines et le Val-d’Oise, puis 7-8h pour Paris, la petite couronne et l’Essonne et enfin à partir de 8-9h pour la Seine-et-Marne. Ces chutes de neige concerneront en même temps les Hauts-de-France et le Centre-Val de Loire jusqu’à la mi-journée, apportant une couche de neige de 2 à 5 cm en moyenne, neige qui tiendra au sol facilement en raison de températures négatives.





Dans l’après-midi, la perturbation neigeuse se dirigera vers le Limousin, l’Auvergne, la Bourgogne et le Grand Est puis en soirée la Franche-Comté et la vallée du Rhône, avec là aussi une couche de 5 cm possible, localement davantage du Massif Central jusqu’aux Ardennes. En cours de soirée et de nuit suivante, un front secondaire traversera le bassin parisien, les Hauts-de-France et la Champagne, avant de se diriger vers la Bourgogne-Franche-Comté, la Lorraine et l’Alsace. Il apportera quelques centimètres de neige supplémentaires et rendra les conditions de circulation délicates mercredi matin avec un fort risque de verglas dans toutes ces régions.