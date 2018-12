Noël 2018 : pas de neige et une douceur remarquable

La tournée du Père Noël se déroulera dans le calme grâce au retour des conditions anticycloniques. Les nuages seront malgré tout nombreux durant la journée du lundi 24, avec un petit bémol pour les régions situées au nord de la Seine où quelques pluies se manifesteront. Les éclaircies se montreront plus généreuses dans le sud-est, à la faveur du mistral qui soufflera jusqu’à 60 ou 70 km/h en rafales. Peu d’évolution à attendre pour la soirée du 24 avec quelques gouttes encore possibles près des frontières du nord-est et un temps sec partout ailleurs.





Les enfants se réveilleront mardi 25 avec des étoiles plein les yeux et la tête dans les nuages ! Ils auront l’avantage de l’Atlantique aux Alpes et jusqu’à la Corse alors que de belles éclaircies reviendront sur un petit tiers nord. De rares averses pourront également se déclencher dans l’est en matinée mais le risque sera faible et le soleil s’imposera rapidement, en particulier sur les Vosges, le Jura et le nord des Alpes.