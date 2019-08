Orages : 12 départements de l'est en vigilance orange

La matinée a été calme, mais les conditions se dégradent ce dimanche. Météo France évoque d'ailleurs une "situation fortement orageuse nécessitant une attention particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent". Dès cet après-midi, et jusqu'en matinée de demain lundi, des orages vont se développer sur un axe allant de l'Occitanie à la Lorraine et l'Alsace.





"Ces orages s'annoncent forts" sur les douze départements placés en vigilance orange, en vigueur à partir de 15 heures. Ainsi, ce sont des fortes pluies qui sont attendues avec des intensités horaires comprises entre 20 et 40 voire 50 mm (engendrant un risque de ruissellement et d'inondations locales), de la grêle, des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, voire localement davantage, et une activité électrique soutenue", prévient l'institut météorologique.





En fin d'après-midi, le Rhône a essuyé de fortes rafales de vent et des chutes de gros grêlons, comme le montre la vidéo ci-dessous.