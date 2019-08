Orages : 13 départements de l'est en vigilance orange

Le département de la Haute-Loire a été ajouté à la liste des départements en vigilance orange orages ce dimanche soir. "Les orages sont désormais bien développés, notamment sur la Loire, le Rhône et l'Ain où de nombreuses cellules orageuses ont déjà été observées. Ces orages s'accompagnent de fortes précipitations, de nombreux impacts de foudre et de fréquentes chutes de grêle" indique Météo France dans son dernier bulletin.





"Ces orages peuvent donner des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h, localement plus, des chutes de grêle de bons diamètres ainsi qu'une forte activité électrique. Les intensités horaires de précipitations seront localement fortes, de l'ordre de 40 à 50 mm. En seconde partie de nuit puis en matinée de lundi, l'axe orageux va se décaler plus nettement vers l'est. On devrait alors perdre les caractères grêle et fortes rafales de vent mais conserver le risque de fortes intensités ainsi que de forts cumuls de pluie" continu l'institut météorologique.





En fin d'après-midi, le Rhône a essuyé de fortes rafales de vent et des chutes de gros grêlons, comme le montre la vidéo ci-dessous.