Orages dans le sud de la France : un premier bilan de trois morts

BILAN HUMAIN - Trois personnes sont décédées dans les intempéries qui ont frappé ces trois derniers jours le sud de la France, causant des inondations et des "dégâts importants", a annoncé ce jeudi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Des éléments ont filtré en début d'après-midi, jeudi 24 octobre, concernant les deux autres victimes, qui vivaient respectivement dans le Gard et les Pyrénées-Orientales. La première est décédée dans son véhicule, à Alès, dans des circonstances encore "non établies", a précisé la préfecture locale. La deuxième personne est un SDF de Perpignan. "Ce bilan (humain, ndlr) aurait pu être plus lourd", a cependant estimé, à la mi-journée, la ministre, en visite à Béziers (Hérault), commune particulièrement touchée par cet épisode météorologique. En parallèle, près de 400 foyers restent sans électricité dans l'Hérault et 300 dans le Gard. En outre, de nombreuses voies de chemin de fer ont été endommagées, et le trafic des trains a dû être interrompu entre Montpellier et Toulouse et Montpellier et l'Espagne, au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, le 4 novembre