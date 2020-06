Orages-inondations : plus aucun département en vigilance orange

La ligne pluvieuse qui sévissait sur le littoral a perdu de son activité. Ce jeudi, à 15h, Météo France a donc levé la vigilance orange qui concernait les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Alpes-Maritimes (06) et le Var (83).

"La zone d' averses soutenues se décale lentement vers l'est. L'amélioration débute sur l'ouest du Var et des Alpes-De-Haute-Provence et gagne l'Est des Alpes-Maritimes en fin de journée. Des orages isolés se produisent encore à l'arrière et ajoutent encore localement 10 à 20 mm mais ces lames d'eau ne justifient plus le maintien en vigilance orange.. Ces orages s'accompagnent de rafales de vent et ponctuellement de grêle", prévient Météo France.