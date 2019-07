Orages : la Haute-Corse placée en vigilance orange

Les orages qui s'abattront ce lundi sur la Haute-Corse nécessitent "une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent", selon Météo France, qui a donc placé le département en vigilance orange. L'alerte doit débuter à midi, et se terminer dans la soirée.





A partir de la mi-journée, les orages formés à l'est de l'île se généraliseront sur le département. Ils s'accompagneront d'une grande activité électrique et de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h. Des pluies intenses et de la grêle sont également attendues. Le risque orageux s'estompera et disparaîtra au cours de la nuit, s'évacuant vers la Corse-du-Sud et la Sardaigne.