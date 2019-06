Pic de chaleur ce mardi : 30°C à Paris, jusqu’à 36°C en Aquitaine avant des orages, découvrez les prévisions

Après un début de journée avec des valeurs de saison, la chaleur va s’inviter au cours de l’après-midi de mardi. C’est en Aquitaine qu’il fera le plus chaud avec des pointes à 36°C sous abri possibles entre la Gironde, les Landes et l’intérieur du Pays Basque. Plus largement, les 30°C seront largement dépassés du val de Loire au quart sud-est avec 31°C à Tours et Nîmes, 32°C à Bourges, Lyon, Angoulême et Clermont-Ferrand, 33°C à Limoges, 34°C à Toulouse ou encore 35°C à Agen et Montauban. Plus au nord, les valeurs oscilleront entre 20°C en bord de Manche et 30°C à Paris, Strasbourg et Dijon. En dehors des zones littorales, le seuil de chaleur (25°C à l’ombre) sera le plus souvent atteint.









À partir de mercredi, les températures accuseront une baisse sensible avec l’arrivée d’air océanique. Ainsi, les maximales ne dépasseront plus 20 à 23°C dans un large quart nord-ouest alors qu’elles atteindront encore ponctuellement les 30°C des Pyrénées aux frontières de l’est, avec des pointes à 32°C en vallée du Rhône et en Occitanie. La baisse du mercure se poursuivra jeudi tout en progressant vers l’est qui perdra alors 6 à 8°C en 24 heures. Seules les régions méditerranéennes conserveront un temps chaud avec 30°C encore possibles alors qu’à l’opposé, il fera frais dans le nord-ouest et des Hauts-de-France à la région parisienne avec moins de 20°C l’après-midi ! La journée de vendredi, 1er Jour de l’été s’annonce également fraîche pour la saison...