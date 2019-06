Orages : vigilance orange levée sur les départements de l'est

Les Ardennes (08), le Doubs (25), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), Moselle (57), le Bas-Rhin (67), le Haut-Rhin (68), la Haute-Saône (70), les Vosges (88) et le Territoire-de-Belfort (90), placés en vigilance orange par Météo-France, ces départements de l'Est de la France ne sont plus ce jeudi matin, sous le coup de cette alerte.