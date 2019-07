Orages violents : 3 départements maintenus en alerte orange, consultez les prévisions

Les températures élevées de ce week-end ont provoqué de violents orages. Météo France avait placé 23 départements de l'Est de la France en vigilance orange. C'est dans le département de la Loire que les intempéries ont été les plus violentes. Avec plus de 73.000 impacts, la journée du 6 juillet a même été la plus foudroyée de l'année selon le site Keraunos.





Les départements toujours en vigilance sont : le Doubs (25), le Haut-Rhin (68) et le Territoire-de-Belfort(90),





A la fin de la nuit, les orages ont commencé à régresser sensiblement. Deux zones demeurent encore sous les orages, la première de la Bourgogne à la Franche Comté et l'Alsace ; la seconde perdure encore un moment sur le Gard et plus faiblement sur la Lozère. En ce debut de matinée, une cellule orageuse marquée progresse encore du Gard vers le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, mais son activité va sensiblement diminuer. Elle s'accompagne d'une activité électrique forte et de la grêle reste possible par endroits. Toutefois, c'est le niveau de vigilance jaune qui est requis sur ces départements.





Au nord, les grosses cellules orageuses qui concernent la Bourgogne et la Franche-Comté progressent vers l'Est pour passer sur le Haut-Rhin et le Doubs, mais vont progressivement quitter le pays vers l'Allemagne en début de matinée de dimanche. Ces orages violents s'accompagneront d'une importante activité électrique, parfois avec de la grêle. Les rafales de vent seront d'intensité variable, et pourront encore atteindre localement 70 à 80 km/h. L'intensité des pluies associées reste forte mais ces orages étant mobiles, le risque de cumuls importants est dorénavant limité. Au cours de la nuit dernière, une forte activité électrique, de la grêle, et de fortes intensités de pluie ont été observées.