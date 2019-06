Météo : quel temps fait-il demain, mercredi ?

Plus à l'ouest, de la Bretagne et des Charentes jusqu'aux régions proches de la Manche, la journée sera moins agitée mais ponctuée tout de même d'ondées sous un ciel un peu plus variable. Les éclaircies seront plus larges sur la façade atlantique, mais entrecoupées également d'un risque d'averses et localement d'orages, le soir vers la Bretagne.





Les températures minimales varieront entre 10 et 16 degrés en général, 17/19 degrés sur l'extrême sud-est. Les maximales accuseront un baisse sensible avec 15 à 20 degrés sur une large moitié ouest, 22 à 27 sur l'est du pays, voire 33° de l'Alsace à l'arrière-pays provençal.