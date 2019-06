Pourquoi va-t-il faire jusqu’à 40°C à l’ombre vendredi en Corse ?

Ainsi, les températures vont littéralement s’envoler et ce, dès le lever du jour. Vers 8h, la barre des 30°C sera déjà atteinte dans une large moitié ouest de l’île, avec même des pointes à près de 35°C à l’est d’Ajaccio. Au fil des heures, les valeurs continueront à progresser pour atteindre leur maximum en début d’après-midi. Aux alentours de 14h, les thermomètres afficheront alors jusqu'à 38°C à l’ombre (sous abri) de la région d’Ajaccio et de Sartène jusqu’au sud de Calvi. Localement, des pointes à 40°C sont possibles. Dans la partie orientale de l’île, les valeurs seront moins exceptionnelles, affichant le plus souvent autour de 30°C grâce à l’air un peu plus maritime.