Météo : trois départements de l'Est restent placés en vigilance orange pluie-inondation

Trois départements de l'Est en alerte météo. Le Territoire-de-Belfort, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont toujours placés en vigilance orange pluie-inondation depuis lundi 12 juillet à 22 heures, et le restent ce mardi, et jusqu'à mercredi à 6h, a annoncé mardi Météo France. Le Doubs et le Jura ont en revanche été retirés de la liste.

"Les pluies les plus soutenues ont quitté les départements du Jura et du Doubs. Elles continuent de concerner le Territoire-de-Belfort et l'Alsace", précise l'agence météorologique dans son bulletin de mardi à 10h.