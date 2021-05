Météo : vers un été "chaud et sec" au dessus des normales de saison

Après un printemps maussade, marqué par un mois d'avril "le plus frais depuis 20 ans", l'été promet d'être chaud et ensoleillé. Selon les prévisions de Météo France, relayées ce dimanche par Le Parisien, les trois prochains mois devraient être secs et supérieurs aux normales saisonnières en France. Ainsi, à l'aide de leurs supercalculateurs, les experts ont établi que "sur la moitié sud de l’Europe, dont la majeure partie de la France, et le Bassin méditerranéen, la probabilité d’un scénario plus chaud que la normale est prédominante". Seules les régions proche du Nord-Ouest et la Manche ne voient, pour l'instant, aucune tendance se dégager.